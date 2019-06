“Mentre in superficie la Capitale d’Italia deve fare i conti con buche e bus a fuoco, in galleria le cose purtroppo non vanno meglio. Anche oggi, infatti, i soliti disagi per i già disperati pendolari di Roma, a causa di un guasto tecnico agli impianti di circolazione, lungo la metro A, nella tratta Subaugusta-Anagnina. L’ennesimo esempio che conferma l’odissea del trasporto pubblico capitolino e mette a nudo tutta l’inadeguatezza e l’inefficienza del Campidoglio grillino e del management Atac”.

Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio, Adriano Palozzi.