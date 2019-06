Aeroporti: Fiumicino, sempre piu’ tecnologia per i passeggeri

Un aeroporto, il Leonardo da Vinci, che mette a disposizione dei viaggiatori servizi sempre piu’ tecnologici per migliorare ulteriormente l’esperienza dei passeggeri come, ad esempio, un parcheggio, il “Mastercard Reserved Parking” al 3 piano del multipiano C dove l’ingresso e’ completamente automatizzato grazie all’installazione di tecnologia di ultima generazione che garantisce l’accesso, l’uscita e il pagamento tramite carta di credito completamente in modalita’ ticket-less. All’interno, anche monitor con gli aggiornamenti sullo stato dei voli in partenza e informazioni sul traffico delle principali arterie di collegamento con il centro della citta’ di Roma.

A cio’ si aggiunge poi anche un ristorante cash-less, il “Bistro by MasterCard”, inaugurato oggi nell’area di imbarco E alla presenza dell’ad di Adr, Ugo de Carolis, del Country Manager Italia di Mastercard, Michele Centemero e dell’ad di Areas Italia-MyChef, Sergio Castelli, dove, dopo essere stati accolti all’ingresso da “Pepper”, un robot semi-umanoide ottimizzato per l’interazione umana, ci si siede quindi davanti ad un priceless touch table. Qui e’ possibile ordinare le creazioni dello Chef Michelangelo Citino, premiato nel 2018 con un cappello nella Guida dell’Espresso ed approdato nel Gruppo Areas – MyChef, avere nel frattempo aggiornamenti in tempo reale sul proprio volo, il gate di imbarco, il meteo della citta’ di destinazione e pagare infine il conto direttamente al tavolo grazie alla tecnologia contactless.

“Siamo lieti di essere oggi qui insieme a Mastercard e Gruppo Areas – MyChef per annunciare questa novita’ all’aeroporto di Fiumicino che coniuga la qualita’ di un’offerta food all’insegna della tradizione all’innovazione – ha dichiarato Ugo de Carolis amministratore delegato di Aeroporti di Roma nel corso della cerimonia – Da oggi, i nostri passeggeri potranno gustare le creazioni dello Chef Michelangelo Citino in un ambiente confortevole e totalmente tecnologico. A questo si aggiunge poi il restyling tecnologico di un’area dei parcheggi easy Parking che e’ stata brandizzata e riservata ai titolari di carta Mastercard. E’ la prima volta – ha spiegato – che dedichiamo un parcheggio ad un brand e i passeggeri avranno ulteriori vantaggi usufruendo di uno speciale sconto sulla sosta oltre a beneficiare gratuitamente di uno dei servizi piu’ utilizzati in aeroporto, il Fast Track ai varchi sicurezza. E’ un’ulteriore conferma della continua attenzione nei confronti dei passeggeri da parte di Adr, che – ha aggiunto – hanno recentemente premiato questo impegno conferendo al Leonardo da Vinci l’Airport Service Quality Award per il 2018”.