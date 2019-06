Artoprotesi dell’anca, straordinario intervento chirurgico a Colleferro

Amministrare una città impone serietà e verità per questo ci corre l’obbligo di dare sempre le giuste informazioni ai nostri concittadini. Nello specifico per la tanta inutile polvere alzata per la perdita del servizio di centralino notturno presso l’ospedale, abbiamo ricevuto una nota ufficiale della Direzione Amministrativa della Asl Roma 5 con cui afferma che in riferimento all’attivazione in orario notturno del servizio disco-risponditore presso l’Ospedale Parodi Delfino di Colleferro, ai fini di una corretta, trasparente comunicazione e informazione ai cittadini, si precisa che tale servizio, già attivo e collaudato in altre strutture dell’Azienda, risulta efficiente e corrispondente alle esigenze degli utenti e che il servizio in quanto tale è quindi garantito e non si è mai interrotto. Sarà cura quindi dell’Azienda comunicare ai cittadini l’attivazione del servizio e le modalità di utilizzo. Il Servizio c’è, a garanzia e tutela del cittadino e vogliamo ricordare che anche noi, prima di essere amministratori siamo cittadini ci Colleferro e come tutti utilizziamo il nostro ospedale. A tale proposito vogliamo dare una notizia di cui siamo particolarmente orgogliosi: un altro grande successo del reparto di ortopedia. Il Dott. Clarioni, il 6 giugno scorso ha effettuato con la sua equipe un intervento di artoprotesi totale dell’anca. La particolarità di questo caso è stata la rapidità con cui il paziente ha iniziato a cammninare: dopo solo un’ora dall’operazione il paziente, con l’ausilio delle bravissime fisioterapiste ha iniziato la deambulazione. Tutto questo è stato possibile non solo per l’appropriato intervento chirurgico ma anche per l’eccellente assistenza anestesiologica, l’ottima attività del blocco operatorio, la volenterosa collaborazione dei tecnici di radiologia e l’abnegazione del personale infermieristico del reparto di ortopedia. Solo in pochi centri di eccellenza si ottengono questi risultati. L’Ospedale di Colleferro ancora una volta dimostra la propria professionalità e sempre di più si qualifica per le sue eccellenze. Oltre al plauso, un grande ringraziamento al dott. Clarioni e alla sua equipe per il lavoro svolto e per il grande impegno profuso nei confronti della comunità