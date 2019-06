Papa: «Politica strumentalizza migranti, schiavi di oggi»

“Anche oggi dobbiamo elencare molte forme di nuove schiavitu’ a cui sono sottoposti milioni di uomini, donne, giovani e bambini”. Lo sottolinea il Papa nel Messaggio per la Giornata Mondiale dei Poveri. “Come dimenticare – chiede il pontefice – i milioni di immigrati vittime di tanti interessi nascosti, spesso strumentalizzati per uso politico, a cui sono negate la solidarieta’ e l’uguaglianza?

E tante persone senzatetto ed emarginate che si aggirano per le strade delle nostre citta’?”.