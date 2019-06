Emergenza idrica, un’estate di disagi in provincia di Roma

Per limitare i disagi ai cittadini dalle ore 8 alle ore 23 di martedi’ 25 giugno Acea Ato 2 ha predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotte che restera’ in stazionamento nei seguenti punti:

COMUNE DI ARCINAZZO ROMANO:

– via Giovanni Toria, fronte Hobby Park;

– via Sublacense, fronte Hotel San Giorgio;

– via Stabietta, angolo Via Monte Altiuno.

COMUNE DI ROIATE:

– via Colle Lanciotti.

COMUNE DI OLEVANO ROMANO:

– piazzale Aldo Moro;

– piazza San Rocco;

– piazza Karol Wojtila.

COMUNE DI GENAZZANO:

– via Antonio Andreani, angolo via Trento e Trieste;

– piazza Clementi;

– via Caroselli, fronte Hotel Cremona.

COMUNE DI CAVE:

– contrada Toce, parco fontane azzurre:

– viale Giulio Venzi, adiacente liceo Enzo Rossi;

– via Morino, angolo via Albert Einstein;

– via Della Selce, fronte farmacia;

– via Della Selce, angolo via Cesiano;

– via Pio XII, parcheggio ex stazione.

Per i casi di effettiva e improrogabile necessita’ potra’ essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335. Acea Ato 2, scusandosi per il disagio arrecato, invita gli utenti interessati a provvedere con ampio anticipo alle opportune scorte e raccomanda di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione per evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione dell’acqua.

Per ogni informazione e’ possibile contattare il numero verde 800.130.335 e visitare il sito internet www.aceaato2.it.