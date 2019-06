Frosinone, rogo a impianto rifiuti. Chiuse scuole, vietati l’uso di acqua e condizionatori

Il rogo che ha distrutto l’azienda Mecodir, specializzata nel trattamento di rifiuti speciali ed industriali, ha indotto il sindaco di Frosinone Nicola Ottaviani ad emettere nel corso della notte una seconda ordinanza: chiuse scuole ed asili presenti nel raggio di azione dell’impianto e vietati l’uso di acqua ed ortaggi e condizionatori.

L’ordinanza prevede, in particolare, “nel raggio di Km 2 da via delle Centurie (zona Il Casale) per i successivi 15 giorni, ossia fino al 9 luglio 2019, la sospensione della raccolta ed il conseguente consumo di frutta e ortaggi e l’attingimento idrico a fini alimentari da vasche e pozzi non protetti dalla precipitazione aerea, unitamente alla disposizione del divieto di pascolo”. Nel documento pubblicato sul sito del Comune viene rinnovato l’invito a “disattivare gli impianti di aerazione forzata e di condizionamento, oltre che a tenere chiusi gli infissi esterni (finestre e portoni) fino al momento in cui non sara’ definitivamente cessata l’allerta”. Nel frattempo proseguono da parte dei Vigili del fuoco le operazioni di spegnimento all’interno dei capannoni. Le indagini, coordinate dalla procura di Frosinone, sono condotte dalla Squadra mobile e dai Carabinieri forestali.