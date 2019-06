Grave incidente vicino Roma: un morto

Una persona ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale sull’A1 tra due auto e un mezzo pesante. Lo rende noto Autostrade, aggiungendo che sulla diramazione di ROMA Sud e’ stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con il Gra e Torrenova in direzione della A1 Milano-Napoli.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 5 Tronco di Fiano Romano. Al momento si registrano due chilometri di coda delle auto che defluiscono, su una corsia, all’interno del tratto che e’ stato temporaneamente chiuso. Agli utenti che dal G.R.A sono diretti verso la A1 Milano-Napoli si consiglia di seguire per la A24 ROMA-L’Aquila in direzione L’Aquila tramite cui raggiungere la A1.

A coloro che dal Gra sono diretti verso Monteporzio Catone o San Cesareo si consiglia di utilizzare la SS6 Via Casilina.

Al momento il traffico viaggia su una delle due corsie disponibili e si registrano due chilometri di coda verso l’A1.