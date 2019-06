MARCO AURELIO CUP, L’AS ROMA CALCIO A 8 TRA LE PRIME DUE SUL TETTO D’EUROPA

L’As Roma Calcio a 8 a un passo dal sogno. I ragazzi di mister Mussoni hanno perso la finalissima della seconda edizione della Marco Aurelio Cup, il torneo internazionale di Calcio a 8 in programma nella Capitale, tra i più prestigiosi del mondo. Un cammino meraviglioso quello dei giallorossi che sono arrivati tra le prime due sul tetto d’Europa del Cacio a 8, arrendendosi solamente al Club to work per 6 reti a due. Una sconfitta che brucia ma che non cancella la bella prestazione dell’As Roma Calcio a 8. Come peraltro riconosciuto dal presidente Michel Emi Maritato: “E’ stata una cavalcata bellissima, intensa ed emozionante. Dispiace non aver portato a casa il trofeo ma abbiamo dimostrato di essere tra i più forti in Italia e in Europa. Mi sento di rivolgere un ringraziamento ai ragazzi, al mister Mussoni, allo staff e alla dirigenza o er l’impegno profuso. Abbiamo visto una squadra tatticamente e tecnicamente di livello. Ora un po’ di riposo e testa immediatamente alla nuova stagione, che ci vedrà in pole position. Ne sono assolutamente convinto”, ha concluso il presidente Maritato.