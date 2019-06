Pian dell’Olmo, Gruppo M5S: “Contrasteremo con forza la Regione Lazio su apertura discarica”

“Zingaretti contraddice se stesso e apre la conferenza dei servizi per trasformare Pian dell’Olmo in una nuova Malagrotta.

Soltanto due anni fa, infatti, la Regione Lazio aveva rigettato la richiesta di VIA del proprietario del sito, il solito Manlio Cerroni. Adesso, nonostante innumerevoli motivazioni di natura tecnica e il parere contrario del Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale, inviato a gennaio 2019 e irritualmente non pubblicato dalla stessa Regione nonostante una nota di segnalazione inviata il 6 giugno, cambia idea e avvia l’istruttoria per trasformare un’area di 45.000 metri quadrati in un’enorme discarica capace di contenere 700.000 metri cubi di rifiuti. Lo fa, tra l’altro, contravvenendo alle indicazioni fornite dalla Città Metropolitana, che non aveva inserito Pian dell’Olmo nell’elenco delle aree bianche e al di fuori della pianificazione regionale (assente).

Zingaretti, dunque, si mostra ancora una volta scorretto e sleale, soprattutto nei confronti degli abitanti di Roma, Riano e degli altri comuni coinvolti. Dal canto nostro, continueremo a opporci in tutti i modi e in tutte le sedi per impedire questo scellerato e inaudito scempio ambientale ai danni dei cittadini”.

Lo dichiara, in una nota stampa, il Gruppo consiliare M5S di Roma Capitale.