Roma Università Cattolica, da domani la Summer Experience di orientamento per gli studenti delle scuole superiori

Si chiama Forum delle Opportunità l’incontro del progetto “Summer Experience” promosso dall’Ufficio Orientamento e Tutorato dell’Università Cattolica che si svolgerà da 25 a giovedì 27 nel campus di Roma. Le giornate sono dedicate agli studenti del quarto anno delle scuole superiori per scoprire le attitudini e gli interessi e affrontare in maniera consapevole la scelta del proprio futuro.

Attraverso un confronto con docenti, studenti e tutor, la partecipazione a lezioni di didattica interattiva, lavori di gruppo e attività pratiche su argomenti di Economia e Medicina e chirurgia gli studenti del quarto anno delle scuole superiori potranno vivere tre giorni da universitario, non solo tra le aule, ma vivendo anche la città di Roma.

I partecipanti potranno inoltre prepararsi ai test di ammissione dell’Università Cattolica.

Il Forum delle Opportunità si aprirà martedì 25 alle ore 12.30 con il saluto di benvenuto e l’illustrazione del programma delle giornate. Alle ore 14.30 si terrà un incontro di orientamento psicoattitudinale sulla scelta universitaria con laboratori di gruppo, coordinato da Stefano Gheno, psicologo e docente all’Università Cattolica.

Alle ore 16.00 il meeting per conoscere i percorsi di formazione universitaria con esperti e studenti delle Facoltà di Economia e Medicina e chirurgia alla scoperta dei propri interessi e talenti. Al termine la visita del Campus e la scoperta dei servizi dedicati agli studenti.

Mercoledì 26 giugno è la giornata dedicata alla Didattica interattiva con casi applicativi e sessioni di laboratorio. Per la Facoltà di Economia gli studenti parteciperanno ad un contest sulla Sharing Economy che vedrà al mattino lezioni frontali con spunti di carattere teorico e nel pomeriggio laboratori interattivi finalizzati alla realizzazione di un lavoro di gruppo sui temi dell’attualità. Al termine della giornata la presentazione dei lavori di gruppo e la premiazione.

Per la Facoltà di Medicina e chirurgia al mattino la lezione di anatomia e attività in sala settoria presso l’istituto di Anatomia Umana e al pomeriggio osservazioni al microscopio presso l’istituto di Patologia.

Giovedì 28 alle ore 9.30 si svolgerà per gli studenti la visita del campus con l’illustrazione di tutti i servizi offerti dall’Ateneo e alle ore 11.30 si terrà una tavola rotonda sulle prospettive occupazionali e il mondo del lavoro, alla quale parteciperanno Fernando Rizzo ICT Consultant Sogei Roma, Angela Mastronuzzi Responsabile Unità Operativa Neuro-oncologia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Ilaria D’Ascenzo, terapista occupazionale Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, Patrizia Cornacchione, direttore delle Attività Didattiche Professionalizzanti Corso di laurea Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia della Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università Cattolica, Daniela Pricone, tecnico di radiologia medica Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, e con testimonianze di ex studenti dell’Università Cattolica.

Alle ore 11.30 si terrà un incontro conoscitivo sulle prove di ammissione ai Corsi di laurea e alle ore 14.30 si svolgeranno le sessioni di simulazione dei test di ingresso.