Si è spento questa mattina a Roma l’ex Presidente della Libertas San Saba Giovanni Fabrizi

Dopo una vita all’insegna dello sport e della Polisportiva Libertas San Saba si è spento oggi a Roma Giovanni Fabrizi , da qualche anno alle prese con una malattia che lo teneva fuori dal mondo che seguiva da sempre . 74 anni , Insegnante di Educazione Fisica aveva iniziato come atleta con l’atletica e la Polisportiva Libertas San Saba. Aveva poi giocato ad Hockey e Pallamano . Come dirigente è stato veramente “Polisportivo” spaziando dalla Polisportiva Libertas San Saba di cui è stato per anni Presidente , all’hockey prato come Vice Presidente Federale , al Baseball come responsabile del COG, al Centro Nazionale Sportivo Libertas dove è stato per anni Presidente Nazionale . Da qualche anno si era ritirato dalla vita attiva per un aggravamento delle sue condizioni fisiche e viveva in maniera riservata con sua moglie Marcella .

Dall’8 giugno era ricoverato per un ulteriore peggioramento della situazione .

I funerali si terranno domani 25 giugno alle 11.00 alla Basilica di San Saba in via di San Saba 19 .