Fiumicino, al via volo Roma-Chengducon con Sichuan Airlines

Inaugurato questa mattina all’aeroporto di Fiumicino, il nuovo volo diretto Roma-Chengdu operato dalla compagnia aerea cinese Sichuan Airlines. Il volo, con frequenza trisettimanale (martedì, giovedì e sabato), collega direttamente il principale aeroporto italiano con Chengdu, città nota come il “Paese celeste” e famosa per i panda giganti. La partenza da Roma è alle ore 13.25 e l’arrivo a Chengdu previsto per le ore 05.50 del giorno successivo.

“Si tratta – ha dichiarato Michele Geraci, Sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico – di un altro risultato che si pone nel solco dei rapporti Italia-Cina e della firma dell’MoU sulla Belt and Road, voluto dal Governo Italiano anche in funzione dell’incremento del flusso di turisti cinesi in Italia. L’apertura del volo è inoltre in continuità con la firma dell’MoU di collaborazione con la Provincia del Sichuan, che ho siglato a Chengdu lo scorso settembre, proprio per rafforzare i rapporti con questa importante area del Sud-Ovest della Cina”.

“Roma è la quarta destinazione in Europa servita da Sichuan Airlines e rappresenta una delle mete più gettonate per i turisti cinesi” – ha dichiarato Wang Fei, Direttore del Comitato Commerciale di Sichuan Airlines- “Siamo orgogliosi di celebrare l’avvio di questo importante collegamento, che ha visto concentrarsi gli sforzi della Compagnia nell’ambito della propria strategia di internazionalizzazione”.

“Inauguriamo oggi, con molta soddisfazione, questo nuovo collegamento operato da Sichuan Airlines, una nuova compagnia aerea da oggi operativa su Fiumicino.” ha commentato Fausto Palombelli, Chief Commercial Officer di ADR.

“Roma e Chengdu sono entrambe mete turistiche molto ricercate, sia dai cinesi sia dagli italiani. Il nuovo collegamento porta a quota 12 le destinazioni della Greater China connesse con l’aeroporto di Fiumicino. Lo scalo di Roma si conferma in questo modo, principale porta d’accesso della Cina per l’Europa”.

Con oltre 150 aeromobili in flotta e ordini per ulteriori 40 aeromobili, Sichuan Airlines, compagnia fondata nel 2002, è attiva su oltre 160 rotte con 130 destinazioni servite in Cina e nel mondo. Il nuovo collegamento da Roma a Chengdu offrirà quindi alla clientela romana, un ampio numero di connessioni verso le più importanti destinazioni domestiche cinesi, e le principali mete del Sud-est asiatico, dell’Australia e della Nuova Zelanda.

I passeggeri in prosecuzione verso destinazioni internazionali, potranno beneficiare infine del programma 72 Hours Visa Free Transit Policy, che permette l’ingresso in Cina senza visto per una durata massima di 72 ore tra un volo e l’altro. Una comoda e attraente opportunità in più per visitare le meraviglie del Sichuan durante uno “stop-over” verso la meta finale del proprio viaggio.

Aeroporti di Roma, Società del Gruppo Atlantia, gestisce e sviluppa gli aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino e svolge altre attività connesse e complementari alla gestione aeroportuale. Fiumicino dispone di due terminal passeggeri. E’ dedicato alla clientela business e leisure su rotte nazionali, internazionali e intercontinentali; Ciampino è principalmente utilizzato dalle compagnie aeree low cost, dagli express-courier e dalle attività di Aviazione Generale. Nel 2018 ADR ha registrato, come sistema aeroportuale, 48,8 milioni di passeggeri con oltre 230 destinazioni nel mondo raggiungibili da Roma, grazie alle circa 100 compagnie aeree operanti nei due scali. Nel 2017, secondo Skytrax, Fiumicino è l’aeroporto che, in tutto il mondo, ha maggiormente migliorato e potenziato i propri servizi. Un riconoscimento che si aggiunge al premio attribuitogli da Airport Council International World come aeroporto più apprezzato in Europa tra gli hub con più di 40 milioni di passeggeri, e al riconoscimento “Best Airport Award” 2018 assegnato allo scalo romano nel corso dell’assemblea annuale dell’Airport Council International Europe.