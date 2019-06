Calcio: salta il ritiro della Roma in Trentino

A tre giorni dall’inizio del ritiro in Trentino, l’As Roma ha comunicato “con estremo rammarico che il ritiro di Pinzolo, in programma dal 29 giugno al 7 luglio, e’ stato cancellato”. La societa’ giallorossa, che aveva presto il suo quarto ritiro nella localita’ della Val Rendena, ha comunicato che il motivo della cancellazione, e comunque del posticipo dell’inizio della preparazione estiva, e’ giunta a seguito di “un confronto tra il nuovo allenatore Paulo Fonseca, la direzione sportiva e i dirigenti che compongono il management” anche “causa dell’incertezza sulla data del primo impegno ufficiale della nuova stagione”. L’As Roma e i suoi tifosi stanno attendendo novita’ circa la sentenza della Uefa se estromettere il Milan della prossima Europa League: in questo caso la Roma non disputerebbe il turno preliminare.