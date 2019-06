Aeroporti, per il secondo anno Fiumicino è il miglio scalo d’Europa

Nuovo importante riconoscimento internazionale per l’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma. Per il secondo anno consecutivo, infatti, lo scalo di Fiumicino si conferma al primo posto della classifica ufficiale di “Airport Council International”, l’associazione istituzionale che rileva in modo indipendente il gradimento dei passeggeri nei principali aeroporti del mondo. E’ la prima volta nella storia delle rilevazioni che il primato viene attribuito per due anni consecutivi allo stesso aeroporto.

Lo scalo della capitale eccelle in particolare per la qualita’ dei servizi erogati ai passeggeri, l’innovazione tecnologica e la funzionalita’ delle infrastrutture. Questi primati, coniugati con l’efficienza operativa che ha portato il Leonardo Da Vinci ad essere uno degli scali piu’ puntuali d’Europa, hanno convinto un’autorevole giuria indipendente, composta da rappresentanti della Commissione europea, di SESAR, della Conferenza europea dell’aviazione civile (ECAC) e della European Union Aviation Safety (EASA), ad attribuire a Fiumicino il riconoscimento “Best Airport Award 2019”, nella categoria per gli aeroporti con oltre 25 milioni di passeggeri.

“Siamo orgogliosi di questo rinnovato primato – ha detto l’Amministratore delegato del gruppo Atlantia, Giovanni Castellucci – frutto dell’impegno quotidiano e appassionato dei nostri collaboratori e di tutti i nostri partners, da Enac a Enav, alla polizia di frontiera e all’hub carrier Alitalia, per citarne solo alcuni. Siamo determinati a rendere l’aeroporto sempre migliore per aiutare le compagnie aeree che vi operano ad essere sempre piu’ competitive, nell’affrontare le crescenti sfide globali.”.

A rendere possibile la vittoria del Leonardo da Vinci e’ stato il raggiungimento di eccellenti livelli di qualita’, ottenuti grazie agli effetti della cosiddetta “cura Atlantia”, avviata circa cinque anni fa, quando Fiumicino era in coda alle classifiche di qualita’, in tutti gli ambiti infrastrutturali e di servizio. La giuria ha infatti motivato il premio sottolineando gli ottimi risultati ottenuti da Adr nell’innovazione tecnologica e gestionale a supporto dell’efficienza delle operazioni e della qualita’ dei servizi, come nel caso degli e-gates. E’ un percorso virtuoso che ha reso Fiumicino uno degli scali europei con il migliore tasso di puntualita’ per i voli in partenza. I giudici sono rimasti colpiti anche dall’efficienza dei terminal e dalla forte attenzione dello scalo per la gestione della sicurezza, per la stretta collaborazione con le compagnie aeree, per il monitoraggio continuo delle prestazioni e i chiari obiettivi ambientali.

La capacita’ di gestione di Adr e’ confermata anche da Skytrax, la principale societa’ internazionale di rating e valutazione del settore aeroportuale, che ha confermato le 4 stelle Skytrax. Tra le motivazioni ancora una volta il forte orientamento del gestore aeroportuale a garantire il comfort al passeggero e l’eccellenza nelle operazioni.

“Siamo molto, molto orgogliosi di questo risultato – conferma l’Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma, Ugo de Carolis – Perche’ per il secondo anno di seguito, fatto inusuale, arriva il Premio come miglior grande aeroporto d’Europa: e’ un po’ una sintesi di qualita’, efficienza operativa, attenzione al cliente, sviluppo infrastrutturale. E’ un grandissimo risultato – ha concludo l’Ad – frutto del lavoro di squadra di 3500 persone che ogni giorno e’ impegnata in aeroporto per dare il massimo.”