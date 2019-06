Aggredisce donna e agenti polizia: arrestato a Fiumicino

In stato di ebbrezza, ha aggredito a Fiumicino una donna, sua conoscente, ferendola ad uno zigomo. Ed, ancora visibilmente ubriaco, alla vista della polizia ha iniziato a dare in escandescenze cercando di colpire gli agenti ma e’ stato bloccato.

Gli agenti del commissariato Lido di Roma hanno arrestato l’aggress, un romano di 20 anni per resistenza, violenza e minaccia, lesioni a Pubblico Ufficiale e lesioni personali.