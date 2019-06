Incidente tra un autobus Atac della linea 80 e un’auto questa mattina alle 10 su via Nizza, nel quartiere Salario. A rimanere feriti, in modo lieve, cinque persone che erano sul bus. Due infortunati, di cui uno in codice giallo, sono stati trasportati all’ospedale Santo Spirito. Gli altri tre al Policlinico Umberto I. Sul posto la polizia locale di Roma Capitale.