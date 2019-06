Incidente stradale questa mattina alle 7 in viale dei Romanisti, zona Torrespaccata, periferia della capitale. A scontrarsi un’auto e una moto Yamaha Majestic. Ad avere la peggio e’ stato il centauro, un italiano di 57 anni, trasportato in codice rosso al Policlinico Tor Vergata. La conducente della Renault Clio e’ stata soccorsa e portata allo stesso ospedale in codice verde. Sul posto per i rilievi la polizia locale di Roma Capitale.