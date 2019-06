Roma, ancora incendi a cassonetti e centri raccolta. Raggi: non ci spaventano

“Ancora danneggiamenti, ancora incendi ai cassonetti e ai centri di trattamento. Questa notte, all’interno di un terreno privato in via Teano, zona Prenestina, i soliti criminali hanno dato alle fiamme una grossa quantita’ di rifiuti plastici. Il rogo e’ stato domato, grazie all’intervento dei vigili del fuoco, e nessuno e’ stato ferito o intossicato. Un fatto inquietante che si unisce alla parziale distruzione di un’azienda di stoccaggio a Cisterna di Latina, il cui capannone e’ stato incendiato solo due giorni fa”. Lo scrive su facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

“Qualcuno preferisce non vedere- aggiunge- pensare a episodi isolati e – forse per semplicita’ o, piu’ che altro, per interesse – preferisce non unire i puntini di un disegno ben preciso. Il sistema pubblico che gestisce il ciclo dei rifiuti, quello legale, quello della nostra azienda municipalizzata Ama, viene deliberatamente fiaccato da appetiti criminali. Gli stessi che per anni hanno lucrato, pensando di poter ingrassare a dismisura, spadroneggiando in un terreno fino ad oggi troppo permeabile al richiamo degli ‘amici degli amici’. Noi abbiamo posto un freno a tutto questo, e la reazione scomposta di questi ‘signori’ e’ sotto gli occhi di tutti. Non abbiamo paura, noi andiamo avanti a testa alta, preferendo sempre la strada della legalita’. #SottoAttacco”.