Furti di cavalli nei maneggi vicino Roma: sei in pochi giorni

Furti di cavalli vicino Roma. In poco piu’ di una settimana sono sei i cavalli rubati tra Ladispoli e Manziana e di cui e’ stato denunciato il furto ai carabinieri. Il primo risale al 21 giugno a Manziana quando e’ stato portato via un puledro di razza mentre altri 5 due notti fa da un maneggio per bambini a Ladispoli. Su entrambe le vicende sono in corso indagini dei carabinieri.

Dispiacere e ansia tra gli abitanti della zona che frequentano il maneggio di Ladispoli. “I miei bambini piangono da due giorni – racconta Roberto Cattaruzza, i cui figli frequentano da tempo il maneggio – e’ stato un dispiacere enorme sapere che non rivedranno piu’ quei pony”. E in zona, anche tra gli allevatori, c’e’ chi parla addirittura di 80 cavalli rubati negli ultimi sei mesi tra Bracciano, Ladispoli e Manziana, ipotizzando che dietro possa esserci lo spettro di una macellazione clandestina.