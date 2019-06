Guidonia Montecelio, Carlo Alberto Pagliarulo è il nuovo Assessore al Bilancio

Oggi il Sindaco di Guidonia Montecelio Michel Barbet ha nominato il nuovo Assessore al Bilancio. Si tratta del dottor Carlo Alberto

Pagliarulo, una Laurea in Economia e Commercio ed una in Scienze

Statistiche e Demografiche, oltre ad una lunga esperienza da dirigente alla Ragioneria Generale del Comune di Roma, dove ha ricoperto la carica di Vice Ragioniere Generale. Il dottor Pagliarulo è attualmente Presidente di Acsel (Associazione Cooperazione e Sviluppo Enti Locali). “Ho scelto un Assessore molto preparato e di grande esperienza nella macchina amministrativa- dichiara il Sindaco di Guidonia Montecelio Michel Barbet- che sarà il valore aggiunto ad una Giunta di alto profilo. Sono sicuro che, insieme, proseguiremo l’ottimo lavoro svolto fin ora sui conti pubblici”. Un settore delicato quello che prenderà in carico il neoassessore che, però, ha già le idee chiare. “Ringrazio il Sindaco Michel Barbet per questa opportunità- sostiene l’Assessore Pagliarulo- proseguirò la strada del risanamento delle finanze comunali, cercando, ove possibile, le risorse per garantire il benessere ed i servizi ai cittadini di Guidonia Montecelio”.