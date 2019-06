Movida, controlli dei carabinieri a Trastevere: 3 persone in manette

Al termine di una mirata attività di controllo nello storico quartiere durante la movida, del fine settimana, i Carabinieri della Compagnia Roma Trastevere hanno arrestato 3 persone.

Un 45enne romano, senza occupazione e con precedenti, è stato arrestato perché sorpreso in piazza San Cosimato con una decina di dosi di hashish. In manette, sempre con l’accusa detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, è finita una coppia, lei 36enne già nota alle forze dell’ordine, e lui 39enne, entrambi romani. Nella loro abitazione, i Carabinieri hanno trovato 35 g di cocaina, 39 g di hashish, bilancino di precisione, materiale per il confezionamento, e denaro contante, circa 300 euro, ritenuto provento dell’attività illecita.

Gli arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni, in attesa del rito direttissimo.

Nel corso dei controlli, 10 giovani sono stati sanzionati, per un totale di 1.500 euro, in violazione dell’ordinanza sindacale anti-acol, perché sorpresi a consumare bevande alcoliche, oltre l’orario consentito, in piazza Trilussa e piazza Santa Maria in Trastevere.

In totale, i Carabinieri hanno identificato 127 persone e eseguito accertamenti su 56 veicoli.