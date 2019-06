“È stato accoltellato all’addome in via Cochi, a Tor Bella Monaca, un agente del Reparto Volanti intervenuto per sedare una lite furiosa tra appartenenti a una famiglia criminale della zona. Il nostro collega prima ha subito un tentativo d’investimento, poi e’ stato accoltellato all’addome. È stato trasportato in codice rosso al Policlinico Casilino”. Cosi’ in una nota Domenico Pianese, Segretario Generale del sindacato di Polizia Coisp.

“Siamo indignati e sconcertati – prosegue – da questa gravissima aggressione ai danni di chi ogni giorno lavora per tutelare i cittadini. E’ indispensabile, in questo momento, rafforzare il sistema di controllo del territorio, soprattutto in alcuni quartieri della Capitale. Siamo a corto di uomini e di mezzi e in alcune aree della citta’ e’ necessario aumentare gli equipaggi che intervengono per questo tipo di operazioni, che da uno devono passare a due, proprio per evitare aggressioni di questa portata. Nei prossimi giorni il Coisp andrà in audizione in Commissione parlamentare per il decreto sicurezza bis: in quella sede chiederà con forza l’introduzione di una legislazione a difesa degli operatori delle Forze di Polizia, perche’ chi compie un atto efferato e vigliacco come quello di oggi deve marcire in galera. A nome di tutti noi va il sostegno e la vicinanza alla famiglia del collega” conclude.

“Voglio esprimere la mia solidarietà e quella di tutti i cittadini romani al poliziotto accoltellato a Tor Bella Monaca. Coraggio, siamo tutti con te. Un abbraccio alla famiglia”. Lo scrive la sindaca di Roma Virginia Raggi sul suo profilo Twitter.

“La mia solidarietà al poliziotto accoltellato a Tor Bella Monaca (Roma) durante un controllo e ora in gravi condizioni. Per l’aggressore, presumibilmente sotto l’effetto di sostanze, chiediamo il massimo della pena: tolleranza zero per questo criminale”. Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

“Auguro pronta guarigione al poliziotto ferito a Roma. Un abbraccio a lui e alla famiglia: auspico pena esemplare per l`infame aggressore. Nessuno deve permettersi di toccare i nostri angeli in divisa”. Lo dice il ministro dell`Interno Matteo Salvini.

Intanto è ancora in corso al Policlinico Umberto I

di Roma l’intervento chirurgico cui e’ stato sottoposto l’agente

ferito. L’uomo – trasportato dal Policlinico Casilino, dove a sua volta era stato portato da un collega – non sarebbe in pericolo di vita. Intanto, al Pronto Soccorso dell’Umberto I è appena arrivata la moglie dell’uomo, in lacrime, accolta dai sanitari e dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, anch’egli accorso per sincerarsi delle condizioni dell’agente. Presenti sul posto anche il questore di Roma, Carmine Esposito, e l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato.

“L’agente – ha detto Zingaretti – è in condizioni stabili. Sono esclusi per ora rischi per la vita dell’agente. Si tratta di una brutta storia all’interno di una situazione familiare difficile: da parte di questo agente, chiamato da una signora in pericolo, c’è stato un atto di grande generosità. Era importante essere qui e dare sostegno alla moglie, oltre che per seguire con attenzione l’evolversi della situazione”.