Controlli Polfer in stazioni Lazio, 2 arresti e 1120 identificazioni

Ben 1120 persone identificate, 2 arrestate e 3 denunciate, 131 treni scortati e 167 bagagli controllati. Questo il bilancio di due giorni di attivita’ (26 e 27 giugno) svolta dalla Polizia di Stato, in servizio presso il Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio nell’ambito dell’azione di controllo straordinario disposta dal Servizio di Polizia Ferroviaria su scala internazionale denominata “Rail Action Day ACTIVE SHIELD”.

Sono state 144 le unita’ impiegate in questo lavoro di prevenzione a tutela dei viaggiatori (con i loro bagagli) presenti a bordo dei convogli ferroviari, in particolare quelli ad alta velocita’ ed internazionali, nonche’ all’interno delle stazioni piu’ importanti. L’attivita’ di prevenzione e repressione dei reati di tipo predatorio ha permesso agli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria Compartimentale di arrestare un cittadino marocchino che, nelle primissime ore del mattino del 26 giugno, nel trascinare velocemente un trolley in una via a due passi dalla stazione Termini, suscitava dei sospetti nei poliziotti che decidevano di effettuare un controllo approfondito. Alla richiesta degli agenti, l’uomo, apparso visibilmente nervoso, ha prima mostrato una carta di identita’ e poi una patente di guida emessi dalle autorita’ francesi.

Proprio il particolare comportamento tenuto dallo straniero ha indotto i poliziotti a svolgere verifiche piu’ approfondite: e cosi’ si e’ scoperto che la carta di identita’ esibita poco prima era stata oggetto di un furto messo a segno lo scorso anno ed era contraffatta con falsi dati relativi ad un cittadino francese. In realta’ l’uomo era un cittadino del Marocco di 27 anni. Cosi’ e’ scattato l’arresto per possesso di documenti falsi. E’ invece di origini libiche il trentottenne arrestato ieri, sempre da una pattuglia della Squadra di Polizia Giudiziaria Compartimentale che, all’uscita della stazione Termini di via Giolitti, ha notato lo straniero avvicinarsi ad uno zaino di proprieta’ di due anziani turisti in attesa dell’autobus diretto all’aeroporto di Ciampino. Con mossa fulminea l’uomo, approfittando della ressa di viaggiatori in transito, ha aperto lo zaino e ne ha prelevato un telefonino ma e’ stato subito bloccato dai poliziotti e tratto in arresto per furto.