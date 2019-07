Roma, maxi controlli della polizia in tutto il weekend

La Questura di Roma, nel corso del week end di festa che ha interessato la Capitale, ha predisposto specifici servizi straordinari di controllo del territorio nelle zone centrali e periferiche della città.

In particolare è stata rivolta l’attenzione alla zona di Casilino con un servizio finalizzato alla repressione dei reati predatori e legati al traffico di sostanze stupefacenti.

In campo è sceso personale specializzato della Sezione Antidroga – Narcotici e del Crimine diffuso , diversi equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Reparto Volanti, personale del Commissariato di zona, Unità Cinofile della Questura e alcune pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale.

In particolare, è stata arrestata una donna, identificata per A.A. 41enne romana, che, durante un controllo in via dell’Archeologia nel quartiere di Tor Bella Monaca, è stata perquisita e trovata in possesso di gr. 5,23 lordi di eroina.

In via Benedetto Torti, sempre gli uomini in borghese della Sesta Sezione “Contrasto al Crimine diffuso” della Squadra Mobile, hanno ammanettato T.P. romano di 45 anni, con precedenti di polizia, poiché trovato con 40 panetti di hashish per un peso lordo di 4150 gr.. Terminati gli atti di rito, e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per la direttissima, dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

A finire nel mirino degli investigatori della Squadra Mobile, L.G. 56enne romano: trovato in possesso di kg. 1, 9 di cocaina, ripartiti in centinaia di involucri di eguale peso e dimensioni. Lo stesso veniva sorpreso nella detenzione del predetto stupefacente a seguito di perquisizione locale presso un appartamento ad egli in uso, in via dell’Archeologia.

L’uomo è stato ristretto presso il carcere di Regina Coeli su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

L’attività di prevenzione e di contrasto ha permesso di ottenere i seguenti risultati:

1930 grammi di cocaina sequestrata

5300 grammi di hashish

31 perquisizioni effettuate

28150 euro in contanti sequestrati

97 persone controllate

6 persone accompagnate in ufficio

5 persone controllate sottoposte a misure cautelari/ardom

1 persona indagata in stato di libertà

4 persone indagate in stato di arresto per art 73 DPR 309/90

1 persona inottemperante all’Ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale

2 persone segnalate art 75 DPR 309/90

4 controlli Ardom – arresti domiciliari

63 veicoli controllati

1 sequestro amministrativo

1 patente ritirata

5 posti di controllo

9 contestazioni al codice della strada

Nel centro, invece, i servizi hanno interessato la zona di Ponte Milvio, luogo di aggregazione di numerose persone e, soprattutto nel periodo estivo, caratterizzata dalla cosiddetta “movida”. In tale contesto l’attività ha riguardato, prevalentemente, la prevenzione dei reati legati all’abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti. Particolare attenzione è stata rivolta, inoltre, al controllo degli esercizi commerciali e all’eventuale somministrazione di sostanze alcoliche a soggetti di giovane età.

Anche in questa circostanza l’attività ha permesso di ottenere i seguenti risultati:

6 posti di controllo

63 persone identificate di cui 7 stranieri e 4 con precedenti di polizia

30 veicoli controllati

2 contestazioni al codice della strada