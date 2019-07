Arriva l’estate, come proteggersi dalle zanzare con la giusta zanzariera

Estate in arrivo e bisogna proteggersi con la zanzariera giusta per la propria abitazione. Come scegliere quella più adatta? Consigli ed informazioni per bloccare gli ingressi delle zanzare.

L’estate bussa alla porta e le zanzare arrivano con lei, ogni anno sempre più agguerrite!

Ci sono alcune zone del nostro paese che sono piene di questi insetti ed in diversi casi le loro punture si sono rivelate molto dannose per la salute, in particolare dei bambini.

Come proteggersi quindi dall’invasione ed evitare le fastidiose punture? In casa diventa fondamentale scegliere la giusta zanzariera a Roma, valutando i pro e i contro delle numerose proposte presenti sul mercato.

Vi sono infatti tipologie, modelli e materiali molto diversi e alcune zanzariere sono pensate per una collocazione specifica o per modelli standard di finestre. Prima di fare acquisti quindi è sempre meglio capire quale possa essere la zanzariera più giusta alla finestra e/o porta da proteggere.

Tipologie di zanzariere

In commercio ci sono molteplici tipologie di zanzariere e vengono realizzate con meccanismi diversi di funzionamento. Per ottenere un risultato ottimale sia dal punto di vista estetico sia funzionale, è bene conoscere i modelli che stanno meglio sull’infisso da coprire.

La tipologia stabilisce anche il prezzo, che non è mai troppo elevato per questo accessorio, anche se ci sono alcuni materiali che costano un po’ di più per via della loro qualità e durevolezza.

Per la scelta è opportuno farsi guidare da aziende specializzate che hanno a disposizione un team di esperti per trovare la combinazione più adatta alle esigenze dei clienti e scegliere insieme anche i materiali più idonei.

Ecco una panoramica delle zanzariere più conosciute:

Zanzariera a rullo : sono ideali per i passaggi molto frequentati e per le finestre che vengono aperte spesso. Sono utili perché consentono l’apertura in base allo spazio che occorre e si può nascondere quando non serve più, come ad esempio nel periodo invernale. Non sono inoltre invasive perché non prevedono le guide in basso e non incidono sul design della finestra,limitandone lo spazio;

: sono ideali per i passaggi molto frequentati e per le finestre che vengono aperte spesso. Sono utili perché consentono l’apertura in base allo spazio che occorre e si può nascondere quando non serve più, come ad esempio nel periodo invernale. Non sono inoltre invasive perché non prevedono le guide in basso e non incidono sul design della finestra,limitandone lo spazio; Zanzariera a battente: sono perfette per chi ha un giardino al quale si accede con passaggio frequente. Alcuni modelli inoltre hanno anche un’apertura apposita per cani e gatti ed è quindi ottima per chi ha animali domestici;

Zanzariera plissettata: è la più richiesta dagli esteti ed è anche quella che ha un costo maggiore. É infatti una tipologia di zanzariera che ha una trama verticale molto particolare e quindi diventa un oggetto decorativo oltre che funzionale;

Zanzariera su misura: è la soluzione per chi ha gli infissi di misure irregolari e per chi desidera personalizzare anche le zanzariere per la propria casa. Nella realizzazione di una zanzariera su misura è molto importante l'intervento di una ditta specializzata che realizzi progetti su misura per il cliente, consigliando i prodotti di alta qualità rigorosamente made in Italy e garantendo massima affidabilità;

è la soluzione per chi ha gli infissi di misure irregolari e per chi desidera personalizzare anche le zanzariere per la propria casa. Nella realizzazione di una zanzariera su misura è molto importante l'intervento di una ditta specializzata che realizzi progetti su misura per il cliente, consigliando i prodotti di alta qualità rigorosamente made in Italy e garantendo massima affidabilità; Zanzariera magnetica o a strappo: sono le più semplici da montare e sono perfette per chi vuole installare da sè l'elemento protettivo. Si applicano mediante una parte adesiva che aderisce alla cornice dell'infisso o posizionando sui bordi la parte magnetica. Lo svantaggio è che in commercio esistono solo delle misure standard, quindi se in casa si hanno delle finestre non regolari, la soluzione non può essere adottata. Sono inoltre poco resistenti e quindi non hanno una lunga durata;

Zanzariere elettriche: sono le più recenti come tipologia e sono perfette in case moderne che hanno ampio spazio per poter realizzare un impianto elettrico anche per gli infissi. Le zanzariere elettriche si attivano mediante un motorino nascosto e possono essere controllate a distanza tramite un’applicazione sullo smartphone. Come per altre tipologie, non sono estremamente personalizzabili, quindi per valutare questo tipo di acquisto bisogna prima verificare la compatibilità con le proprie finestre di casa.

I COSTI

Il costo della zanzariera dipende principalmente da due fattori: la tipologia di zanzariera che si sceglie e il grado di personalizzazione delle misure. In linea generale non parliamo di costi molto alti, anche perchè sono degli accessori.

Il consiglio è però quello di verificare mediante diversi preventivi il costo medio di spesa. Dai costi e dall'elaborazione del preventivo infatti si comprendono molte cose sull'affidabilità dell'azienda. È importante richiedere preventivi su misura e sopralluoghi gratuiti per ottenere una proposta in linea con le proprie reali esigenze e perfettamente compatibile con l'abitazione in cui eseguire il lavoro.

Le zanzariere più costose sono quelle plissettate che hanno un costo che oscilla tra i 60 e i 120 € al mq. Seguono poi le finestre automatiche con un costo che va tra i 100 e i 160 euro.

Le finestre scorrevoli, a scomparsa e a soffietto hanno un costo medio, compreso tra i 60 e i 90 €.

Vi sono poi quelle magnetiche, adesive o a strappo che hanno un costo molto ridotto e arrivano al massimo ai 30€.

Oltre ai costi per la materia prima, bisogna poi aggiungere anche quelli per la manodopera. Il costo per il montaggio di una singola finestra va da un minimo di 35€ ad un massimo di 60€ ad infisso.