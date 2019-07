Calciomercato Roma, ecco il futuro di Pellegrini

“Lorenzo rimarra’ alla Roma. In questi mesi si e’ parlato tanto del futuro di Pellegrini: tante squadre hanno chiesto informazioni, alcune avevano sicuramente progetti interessanti. In tutta sincerita’, Lorenzo e’ estremamente lusingato per tutto questo interesse, arrivato sia dall’Italia che dall’estero. Ma altrettanto sinceramente vi posso dire che il mio assistito rimarra’ alla Roma”. Cosi’, ai microfoni di Sky Sport, Giampiero Pocetta, agente del centrocampista giallorosso Lorenzo Pellegrini.

“I complimenti di Totti? Di certo Lorenzo ha accolto con tanta felicita’ per quelle parole e ora sente ancora piu’ responsabilita’ addosso: lui dalle responsabilita’ non e’ mai fuggito. Alla base pero’ c’e’ la convinzione che il progetto giallorosso, riabbracciato due anni fa, sia ancora piu’ che valido. Intrigante, almeno tanto quanto quello proposto dagli altri. E lui vuole farne parte”, ha aggiunto Pocetta.