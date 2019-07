Sicurezza e legalità, controlli sulle spiagge del litorale: 2 persone in manette

Con l’inizio dei primi esodi estivi verso il litorale, i Carabinieri di Ostia hanno ulteriormente rinforzato i già numerosi servizi di controllo, dirigendoli, in particolare, sul lungomare anche con personale in abiti civili, per garantire sicurezza e legalità.

I militari hanno messo a punto mirati servizi finalizzati al contrasto dei reati predatori in spiaggia e negli spazi attigui e al rispetto delle leggi e delle ordinanze da parte delle attività commerciali, compreso il controllo della filiera ittica di alberghi, ristoranti e bar annessi ai vari stabilimenti balneari.

In questo contesto, nella sola giornata di ieri, i militari hanno arrestato 2 persone, denunciandone altre 3.

Nella rete di controlli è incappato un cittadino marocchino che è stato arrestato dopo essere stato sorpreso ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo sul lungomare. I Carabinieri lo hanno notato mentre, in evidente stato di ubriachezza, si stava aggirando sulla litoranea nei pressi delle aree pubbliche adibite alla sosta dei veicoli, avvicinando ed importunando con ripetute e fastidiose richieste di denaro i bagnanti in cerca di parcheggio. I militari si sono avvicinati per procedere alla sua identificazione, ma l’uomo alla loro vista, li ha aggrediti nel tentativo di sottrarsi al controllo. L’uomo, che dovrà anche rispondere della violazione amministrativa prevista dal “decreto sicurezza” nella parte dedicata a coloro che esercitano abusivamente l’attività di parcheggiatore, è stato immobilizzato e portato nel carcere di Regina Coeli, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.