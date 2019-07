Emergenza rifiuti a Roma, i tmb del Lazio disposti ad accogliere più tonnellate

Gli impianti Tmb di Viterbo, Latina e Frosinone, a quanto si apprende, si sono detti disponibili, in risposta ad una ricerca attivata dalla Regione Lazio dopo una lettera di Ama, ad accogliere ulteriori quantitativi di rifiuti della Capitale nelle loro strutture. La disponibilita’ e’ stata data anche a lavorare di domenica. Ora spetta ad Ama, societa’ partecipata del Campidoglio, il compito di aprire una interlocuzione con le singole strutture per formalizzare se conferirvi e quante tonnellate portare nei singoli Tmb. Un accordo potrebbe portare ad alleggerire la situazione di disagio nella raccolta e lo smaltimento che si registra a Roma da alcune settimane, legata alla manutenzione dei 2 Tmb di Malagrotta, che accolgono quotidianamente circa 500 tonnellate in meno di quelle lavorate correntemente.