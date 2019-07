Regione Lazio, il nuovo bando per la riconversione del termovalorizzatore di Colleferro

Il termovalorizzatore di Colleferro, ora in disuso, verra’ riconvertito in una fabbrica per il recupero, riciclo e riuso degli scarti dei lavorazione dei rifiuti provenienti dagli impianti di trattamento. Il Cda di Lazio Ambiente ha approvato il bando di gara per la riconversione, il bando partira’ dopo l’estate. E’ una delle azioni per una territorio piu’ verde e plastic free presentate oggi dal governatore del Lazio Nicola Zingaretti. La giunta regionale ha approvato una memoria che prevede 6 punti su cui lavorare per i prossimi mesi. Tra questi ci sono gli acquisti verdi, ogni giorno il servizio sanitario del Lazio eroga circa 25 mila pasti che, con le tradizionali forniture, utilizzano piatti di plastica monouso. La sostituzione di questa plastica con piatti di ceramica permettera’ di non consumare piu’ 250 tonnellate annue di plastica monouso. A luglio invece verra’ avviata la gara per il rifacimento della via Nettunense (dal km 0 al 37) utilizzando esclusivamente “asfalto green” derivante da riciclo di materiali, per il prossimo triennio la Regione stima di realizzare in questo modo oltre 6 milioni di metri quadrati di strade. E’ gia’ in corso invece il bando per dotare tutti i Comuni costieri per contenitori di rifiuti plastici sulle spiagge del litorale, mentre ne verra’ lanciato analogo bando per raccoglitori di sigarette.”Oggi c’e’ un passo in avanti verso l’idea di un modello di sostenibilita’ di una grande Regione come il Lazio con tre grandi scelte. Parte la gara per realizzare, dove c’erano degli inceneritori, uno fra i piu’ grandi impianti per il riuso e il riciclo di materiali, 500 mila tonnellate l’anno, per chiudere il ciclo dei rifiuti dentro un’idea di economia circolare”, ha spiegato il governatore Nicola Zingaretti. “E’ un processo che va avanti – ha aggiunto -con dei segnali molto forti per fare della nostra Regione una delle piu’ green del Paese. Questo e’ il modo di cambiare: creare lavoro e riaccendere i motori di uno sviluppo possibile in Italia”.