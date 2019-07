Rocca di Papa, Cimino: “Una grande rete di solidarietà per il nostro paese”

“Nella tragedia che ci ha coinvolti, noi roccheggiani abbiamo respirato solidarietà, sostegno e unione – dichiara la Vicesindaca Reggente, Veronica Cimino – Voglio ringraziare personalmente, e a nome di tutta la nostra comunità, i Sindaci dei Castelli Romani per la gara di aiuti che hanno messo in campo. Una rete di solidarietà libera da appartenenze politiche e ricca di altruismo e collaborazione istituzionale. Vorrei ringraziare, inoltre, tutte le Associazioni e le società che in sordina si sono mobilitate per implementare gli aiuti ricevuti dei Comuni limitrofi.”

“In questo grande dramma emerge il buono delle persone, il buono delle nostre comunità – prosegue Cimino – un movimento che fa trasparire l’umanità e la solidarietà distintiva del vero spirito Italiano. Grazie di cuore a Roma, Parco Regionale dei Castelli Romani, Comunità Montana Castelli Romani e Prenestini, Montecompatri, Rocca Priora, Grottaferrata, Ciampino, Marino, Frascati, Monte Porzio Catone, Marino, Genzano, Nemi, Albano Laziale, Lanuvio, Zagarolo, Lariano, Colonna, Schiaffini Travel spa, Olivetti, G.R.E.L. Gruppo Radiocomunicazioni in Emergenza Lazio e a tutti coloro che si sono messi a disposizione per l’installazione dei PC e delle reti.”