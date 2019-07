Rocca di Papa, ottenuti dalla Regione 300mila euro per l’emergenza

Si comunica alla cittadinanza che, con deliberazione della giunta regionale del 24-06-2019, la Regione Lazio ha ammesso a finanziamento il Comune di Rocca di Papa per gli interventi a sostegno del ripristino della funzionalità dell’Ente a seguito dell’evento disastroso del 10 giugno scorso. In particolare, i fondi assegnati, pari ad euro 250 mila euro, saranno destinati al ripristino della sede comunale e 50 mila euro al rilancio delle attività economiche e commerciali danneggiate.

“I lavori da attuare sono molteplici e da realizzare nel più breve tempo possibile spiega – afferma Veronica Cimino, Vicesindaco Reggente – Fondamentale è stata la progettualità derivante da un impegnativo ed articolato lavoro di ricognizione dei danni e l’elaborazione tecnica compiuta dall’Amministrazione Comunale, in coordinamento con i vari settori coinvolti. Un lavoro che è stato avviato con tempestività, dato il carattere d’urgenza e protocollato alla Regione Lazio già il 18 giugno. Ora siamo in stretto e continuo dialogo con la Regione affinché venga avviato un più ampio circuito di aiuti per l’emergenza.”