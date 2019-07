Campidoglio, si dimette il vicepresidente Stefano

“Oggi ho rassegnato le dimissioni dal ruolo di Vice Presidente Vicario dell’Assemblea Capitolina”. Lo ha annunciato, attraverso un post sulla sua pagina Facebook Enrico Stefano. “A mente fredda spieghero’ i motivi – aggiunge -. Nel frattempo mi corre l’obbligo di fare dei ringraziamenti. In primis al mio staff, tutti dipendenti comunali, che da 3 anni con pazienza, dedizione, amore, seguono le mie (dis)avventure. Agli uffici del Segretariato, che in questi tre mesi sono stati una piecevolissima scoperta per competenza e disponibilita’. Ai gruppi di opposizione, che, anche se inevitabilmente con idee diverse, si sono dimostrati sempre leali e corretti, nell’interesse della citta’”. “Ovviamente – conclude – resta il mio pieno e incondizionato appoggio alla maggioranza e a Virginia, che in questi tre anni sta facendo un lavoro straordinario e merita il supporto di tutti, amministratori e soprattutto cittadini.

Continuero’ a lavorare per Roma, che amo, dando il massimo per vedere realizzata la nostra idea di citta’”.