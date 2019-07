Chiesa crollata a Roma, chiusa inchiesta su due persone

Rischio processo per due persone indagate per il crollo del tetto della Chiesa di San Giuseppe dei Falegnami, avvenuto nella Capitale il 30 agosto 2018.

La procura di Roma ha notificato l’atto di chiusura delle indagini al direttore dei lavori, Stefano Di Stefano, e al responsabile del cantiere, Gaetano Correra. L’avviso di chiusura indagini precede di norma la richiesta di rinvio a giudizio da parte dei pm. Ai due indagati, a vario titolo, vengono contestati i reati di disastro colposo e falso. In sostanza, secondo le ipotesi dell’aggiunto Nunzia D’Elia, non sarebbero mai state effettuate le verifiche sulla solidita’ del tetto e in piu’ i lavori fatti nel 2015 non erano stati controllati.