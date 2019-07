Costa: inceneritori? Non possiamo aspettare 27 anni

“Per costruire un inceneritore ci vogliono sette anni e poi altri venti anni per avere il recupero economico. Ma noi aspettiamo ventisette anni con la criticita’ ambientale che c’e’ a Roma in questo momento?”.

Cosi’ il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, ha risposto ai cronisti in merito alle dichiarazioni del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, per il quale, per risolvere il problema nella capitale, sarebbe utile ispirarsi al modello di trasformazione dei rifiuti in energia, presente in Europa e in buona parte d’Italia. “Non lo dico per polemica, ma non possiamo aspettare 27 anni”, ha aggiunto Costa a margine della presentazione del rapporto Ecomafia al Senato. Il ministro ha quindi osservato: “Finalmente tra ieri e l’altro ieri, incontrando la sindaca Raggi e Zingaretti abbiamo raggiunto un bell’accordo sulla road map. Credo che dobbiamo seguire questa linea. Si puo’ fare immediatamente tutto quello che ci siamo detti. Facciamolo”.