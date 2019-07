Passerella sul fosso Sanguinara, continuano le opere di riqualificazione

L’amministrazione di Ladispoli informa che, dopo l’attesa apertura della Passerella sul fosso Sanguinara, opera che il Comune di Ladispoli ha fortemente voluto, questa settimana sono iniziati i lavori nell’area adiacente.

“Le lavorazioni – afferma l’assessore ai lavori pubblici, Veronica De Santis – comprenderanno, tra l’altro, il drenaggio delle acque piovane, in quanto finora le precipitazioni provocavano la creazione di ristagni nello spazio verde. Inoltre, in termini di decoro urbano, principalmente le opere che verranno realizzate consisteranno nella realizzazione del vialetto con pavimentazione permeabile che favorirà il collegamento con tra la passerella e la piazza, la piantumazione di alberature ed arbusti, la sistemazione delle scarpate della rampa e l’installazione di arredi e nuovi punti luce.

Successivamente, al termine delle fasi di gara come da legge, verrà anche avviata l’opera di riqualificazione di piazza De Michelis, nella quale ricordiamo è stata completamente rinnovata l’area giochi solo pochi mesi fa.

Continua insomma l’impegno dell’Amministrazione nel rendere fruibili gli spazi pubblici, non solo per favorire le aree di aggregazione per i cittadini ma anche con l’obiettivo di valorizzare l’immagine di Ladispoli”.