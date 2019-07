Attimi di tensione tra gli automobilisti

della via Aurelia, all’altezza del Grande Raccordo Anulare, a

Roma, dove una fitta nuvola di fumo si e’ levata in cielo a

seguito di alcune esplosioni provenienti da un camion accostatosi

sul lato della strada in direzione fuori Roma. Sul posto i Vigili

del fuoco. Il fumo ha parzialmente invaso la carreggiata del Gra.

Al vaglio le cause dell’accaduto.