850 PASSEGGERI BLOCCATI SU UNA NAVE A CIVITAVECCHIA

Gli 850 passeggeri bloccati dalle 7 di oggi a bordo di una nave a Civitavecchia hanno diritto al risarcimento per i danni morali e materiali subiti. Lo afferma il Codacons, intervenendo sul caso della motonave «Claudia» della società Grimaldi che, a causa di un problema al portellone, non può far sbarcare i viaggiatori presenti a bordo.

Si tratta di un episodio gravissimo che sta creando disagi enormi ai passeggeri – spiega l’associazione – Tutti gli utenti presenti sulla nave hanno diritto non solo al rimborso del biglietto, ma anche al risarcimento per i danni morali e materiali subiti.

In tal senso il Codacons si mette a loro disposizione per avviare da subito le dovute azioni legali contro la società Grimaldi, e invita i viaggiatori ad inviare una mail all’indirizzo info@codacons.it per ottenere le info utili.

Chiediamo alla società di aprire subito un tavolo di trattativa con il Codacons, finalizzato a riconoscere ai passeggeri coinvolti nella vicenda un indennizzo automatico – prosegue l’associazione – Ricordiamo inoltre che quanto accaduto oggi potrebbe avere ripercussioni sul piano penale, alla luce delle possibili fattispecie di sequestro di persona e violenza privata ai danni dei viaggiatori della nave.