Auto fuori strada, gravi 32enne e le figlie di 4 e 14 anni

Sono state trasportate con l’elicottero in gravi condizioni al Pronto soccorso una donna italiana di 32 anni e le sue figlie di quattro e 14 anni, che ieri sera sono rimaste vittime di un gravissimo incidente stradale. Lo fanno sapere i Carabinieri, precisando che il sinistro è avvenuto intorno alle 21.40 di ieri sera in via San Vitale Ovest. Sul posto sono intervenuti i militari. La donna, spiegano i Carabinieri, è finita fuori strada mentre era alla guida di una Fiat Punto, e a causa dell’impatto violentissimo, sia lei che le due figlie sono ora ricoverate in condizioni gravi.