Colpiti da una pala meccanica, grave incidente vicino Roma

Due operai sono rimasti gravemente feriti nella mattinata mentre in via San Giuseppe a Frosinone stavano lavorando in un cantiere edile. I due, stranieri ma residenti in Ciociaria, sono stati colpiti alla testa dalla pala meccanica in movimento. Uno dei due ha riportato ferite talmente tanto profonde da essere trasferito in codice rosso a Roma. L’altro seppur grave e’ stato invece trasportato presso l’ospedale ‘Fabrizio Spaziani’ di Frosinone.