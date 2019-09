Maltempo, si stacca pezzo delle mura Aureliane

“Nella mattinata di oggi, i tecnici della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali sono immediatamente intervenuti insieme ai Vigili del Fuoco e alla Polizia di Roma Capitale a Porta San Giovanni a seguito del distacco di un pezzo di circa 50 cm della cornice in travertino del rivestimento del fornice laterale sinistro lato Piazza San Giovanni. Dai primi accertamenti, sembra che il cedimento sia dovuto ai gravi fenomeni atmosferici di questi ultimi giorni”.

E’ quanto fa sapere la stessa sovrintendenza in una nota.

“Per ragioni di sicurezza – prosegue – oltre all’interdizione del fornice principale della porta si e’ proceduto all’ interdizione anche di quelli laterali. A breve, sara’ realizzato da parte della Sovrintendenza Capitolina, in collaborazione con le Direzioni tecniche dei Municipi I e VII, un intervento di messa in sicurezza per provvedere alla riapertura dei varchi e alle conseguenti opere di consolidamento dei fornici”.