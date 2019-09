ROMA, MARITATO(ASSOTUTELA): “VIRGINIA RAGGI SINDACO DEL WEB”

“La faccia tosta della sindaca di Roma non ha più confini. Continuiamo a osservare la prima cittadina, sempre più regina dei social media, dilettarsi nella stesura di post in cui incensa il suo operato: strade rattoppate, zozzoni immortalati e multati mentre gettano illegalmente la spazzatura. Azioni amministrative assolutamente ordinarie ma che nell’universo grillino diventano straordinarie, una occasione da spot elettorale da mettere alla merce della Roma social. Quando la realtà è una altra: ovvero una Capitale allo sbando, sporca, indecorosa, mal governata. Una Capitale dove vige già l’allarme guano su lungotevere, dove basta la prima pioggia della stagione per mandarla in tilt. Questa, purtroppo, è la Roma della sindaca Raggi, che farebbe bene a dimettersi e lasciare il Campidoglio a chi lo sa guidare davvero”. Così, in una nota, il presidente nazionale di Assotutela, Michel Emi Maritato, già candidato sindaco al Comune di Roma.