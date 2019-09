Controlli antiabusivi a San Pietro: multe e sequestri

Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Borgo, in collaborazione con la Polizia di Roma Capitale, hanno effettuato nella zona di San Pietro un servizio finalizzato al contrasto del fenomeno dell’abusivismo da parte di venditori ambulanti. Redatti due verbali per volantinaggio non autorizzato. Emessi due ordini di allontanamento a carico di promoter di tour turistici. Sequestrata merce per un totale di 2.620 pezzi, fra acqua, articoli religiosi, oggetti in legno e palline in gel. All’esito del servizio, sono state elevate sanzioni per 34.484 euro e sono state controllate 22 persone.