La Barbuta, è partita l’operazione chiusura del campo nomadi

Oltre 100 nomadi del campo della Barbuta, periferia Sud della Capitale, si sono già visti assegnare la casa popolare dal Campidoglio. Altri 150 hanno fatto richiesta e attendono una risposta dall’amministrazione. È partita in queste settimane l’accelerazione della giunta Raggi per smantellare una delle più grandi baraccopoli della Capitale, 656 abitanti come risulta dall’ultimo censimento, il 15% circa della popolazione nomade di Roma. L’obiettivo è la chiusura del villaggio tra dicembre e gennaio.

I DATI

I primi dati aggregati diffusi dal Viminale sono quelli riferiti a Roma, Milano e Napoli: a Roma sono 6 i villaggi autorizzati, per un totale di 2.606 presenze di cui 1266 minori; 10 i villaggi tollerati, per un totale di 924 presenze di cui 339 minori; 338 gli insediamenti spontanei non autorizzati con una presenza stimata di circa 2000 persone.

A Milano sono 8 i villaggi autorizzati, per un totale di circa 710 persone di cui 238 minori; 12 i villaggi non autorizzati, per un totale di circa 582 persone di cui 114 minori e poi quelli che il Viminale definisce insediamenti occasionali, con un numero variabile di presenze.

Infine, a Napoli: 6 i villaggi autorizzati, per un totale di circa 925 persone di cui 377 minori; 9 i villaggi non autorizzati, per un totale di 864 persone di cui 361 minori.