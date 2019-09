Raggi nomina Laura Fiorini assessora alle Politiche del verde

Laureata in Giurisprudenza, dal 1996 Laura Fiorini e’ direttore amministrativo del ministero della Giustizia e, dal 2002, e’ in servizio presso la Cassazione.

La sindaca Virginia Raggi ha individuato la dottoressa Fiorini per questo incarico dopo aver istituito l’Assessorato alle Politiche del Verde, Benessere degli Animali e Rapporti con la Cittadinanza attiva nell’ambito del Decoro urbano. In particolar modo, Fiorini si occupera’ della cura del patrimonio verde di Roma Capitale, dei servizi funebri e cimiteriali in relazione al Contratto di servizio con Ama, della definizione e verifica degli indirizzi gestionali della Fondazione Bioparco, della tutela e benessere degli animali, dell’informazione ed educazione ambientale, dell’osservatorio Ambiente e Salute e del Verde, della cura dei rapporti con la cittadinanza attiva per il decoro urbano e, infine, degli indirizzi in merito alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza ovvero alle Asp nei limiti delle competenze assegnate dalla legge regionale.