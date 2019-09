Rubano portafogli sul treno, arrestati mentre tornano a Ladispoli

Arrestati alla stazione di Roma Termini dagli agenti della polizia ferroviaria due cittadini romeni di 37 e 38 anni che avevano rubato un portafogli con documenti, carte di credito e circa 1700 euro in contanti a un cittadino tedesco.

Il furto e’ avvenuto a bordo di un treno diretto a Pisa, partito dalla stazione Termini. La pattuglia della Polfer dopo aver bloccato i due ladri ha restituito la refurtiva al proprietario.

Sono stati invece gli agenti della Polizia Ferroviaria di Fiumicino a rintracciare un uomo che percorreva i binari – in direzione Maccarese Aurelia – in stato confusionale. L’uomo e’ stato ritrovato dagli agenti, sulla tratta ferroviaria Maccarese Ladispoli. Dopo esser stato soccorso da personale del 118, e’ stato riaffidato ai familiari.