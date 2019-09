Taglio all’addome di 5 centimentri, tentato omicidio a un festino a Roma

L’uomo, romano di 57 anni, che aveva ancora addosso gli abiti con i quali era stato ripreso dalle telecamere, e’ apparso subito piuttosto nervoso e cosi’ gli agenti del Reparto Volanti hanno perquisito abitazione e negozio, trovando un coltello da cucina con lama lunga 18 centimetri e manico di 14 centimetri appena lavato e ancora bagnato; una pistola a salve priva di tappo rosso;

dei bicchieri sporchi di vino e varie tracce di sangue, repertate poi dalla Scientifica.

Dalla ricostruzione dei fatti e’ emerso che la vittima, uno straniero di 24 anni, si era presentata dall’amico con della cocaina per festeggiare il suo compleanno e che, dopo aver finito la droga e del vino offerto dal 57enne, il ragazzo era andato al bar con lui per acquistare dell’altro vino. Tornati nel negozio-abitazione, S.I. non ha piu’ trovato il portafoglio e ha accusato il tunisino di averglielo rubato: da qui la lite sfociata poi nell’accoltellamento del giovane che, riuscito a scappare, e’ arrivato al bar per chiedere aiuto. Trasportata in codice rosso all’ospedale, la vittima e’ stata operata d’urgenza mentre l’accoltellatore e’ stato arrestato per tentato omicidio e condotto a Regina Coeli.