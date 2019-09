Canale Nove, arriva la nuova edizione de “Il Supplente”. Nella prima puntata a lezione con Luca e Paolo

È un giorno come un altro e in una classe di una scuola superiore gli studenti aspettano l’inizio della lezione. La bidella annuncia che il professore è assente… Che cosa accadrebbe se si presentasse un supplente fuori dal comune? Magari un volto noto della televisione e dello spettacolo, un giornalista, un attore o uno chef famoso? Come reagirebbero i ragazzi al suo ingresso in classe?

Martedì 10 settembre alle 21:25 in prima tv arriva sul NOVE la nuova edizione de “IL SUPPLENTE”, il format prodotto dalla Palomar Entertainment per Discovery Italia, disponibile anche su DPLAY (sul sito www.it.dplay.com – o scarica l’app su App Store o Google Play).

Nella prima puntata una classe del liceo Mamiani di Roma avrà una sorpresa: i supplenti di matematica per un giorno saranno Luca e Paolo e trasformeranno la lezione in un incontro davvero speciale tra anticonformismo e libertà di pensiero.

Le prossime lezioni vedranno protagonisti Nino Frassica, Massimo Giletti, Simona Ventura e Joe Bastianich.

Si tornerà sui banchi di scuola tra aneddoti, curiosità e tanta leggerezza: il pubblico da casa entrerà nella scuola italiana immedesimandosi negli studenti e scoprendo lati inediti dei supplenti famosi, che si vedranno alle prese con compiti in classe, temutissime interrogazioni, contributi video, foto e compiti a casa.