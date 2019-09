Eur, furto nella cassetta di sicurezza del centro commerciale: 2 persone arrestate

I Carabinieri della Stazione Roma Eur hanno arrestato un 59enne romeno e un 44enne ucraino, entrambi senza fissa dimora e con precedenti, con l’accusa di furto aggravato in concorso.

Ieri pomeriggio, i complici sono entrati nel centro commerciale in viale dell’Oceano Pacifico e hanno puntato le cassette di sicurezza utilizzate dai clienti per la ricarica degli smartphone.

Poco dopo, hanno forzato una cassetta prelevando un telefono e si sono allontananti in direzione dell’uscita.

Intervenuti su segnalazione giunta al 112 da parte del personale addetto alla sicurezza che ha notato tutta la scena, i Carabinieri hanno bloccato i ladri ancora nel centro commerciale, recuperando la refurtiva, poi restituita alla proprietaria, una 33enne intenta a fare shopping.

Gli arrestati sono stati portati in caserma e dove trattenuti in attesa del rito direttissimo.