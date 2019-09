Governo, manifestanti in centro: tensione con la polizia

Al grido “elezioni subito” e “vergogna” e’ iniziata davanti alla Camera la manifestazione indetta da Fratelli d’Italia contro la nascita del governo Conte bis. La protesta, che si svolge in concomitanza con il dibattito sulla fiducia al nuovo esecutivo nell’Aula di Montecitorio, ha come titolo: “In nome del popolo sovrano. Tutti in piazza Montecitorio con Giorgia Meloni”. Lo slogan che l’accompagna e’ “No al patto della poltrona”. Ai partecipanti e’ stato richiesto di non mostrare simboli di partito, ma solo bandiere tricolori. Oltre alla partecipazione della leader di Fratelli d’Italia e’ prevista anche quella del capo della Lega, Matteo Salvini, e del fondatore del movimento Cambiamo, Giovanni Toti.

(foto d’archivio)