Roma avrà finalmente strumenti e poteri, storico provvedimento del Governo

ROMA avra’ finalmente strumenti e poteri adeguati al ruolo di Capitale d’Italia. Grazie al Presidente del Consiglio @GiuseppeConteIT per aver riconosciuto a @ROMA lo status che merita. Proseguiamo insieme il percorso di riforma”. Lo scrive su twitter la sindaca Virginia Raggi.

“Il Premier Conte oggi ha gia’ confermato che ROMA per questo governo e’ una priorita’.

A ROMA sara’ data l’attenzione che merita anche in quanto sede delle massime istituzioni per la Repubblica. Continuiamo senza piu’ ostacoli il percorso iniziato con il precedente governo bloccato dalle manie di protagonismo di Salvini. Piu’ poteri per la Capitale”. Cosi’ su fb il capogruppo del M5S di ROMA Giuliano Pacetti.